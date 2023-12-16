Захарова заявила, что РФ борется за свободу в мире, чтобы не было исключительных

Официальный представитель МИД отметила, что Россия и президент Владимир Путин обозначают "эпоху истинной свободы"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия борется за истинную свободу в мире, чтобы не было исключительных, которым как бы положено все. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном кремлевском благотворительном кадетском балу.

"Я вам желаю, чтобы всей своей жизнью, вашим трудом вы отстаивали честь нашей страны, которая, давайте скажем честно, действительно возглавляет эту самую новую эпоху и борется за свободу, истинную свободу, чтобы не было в мире исключительных, которым как бы положено все, и всех остальных, которые должны с этим смириться", - сказала она, обращаясь к участникам мероприятия.

"Наша страна и наш президент [Владимир Путин], который возглавил наш народ, и обозначают эту самую новую эпоху, эпоху будущего, эпоху истинной свободы", - заключила дипломат.

Патриотический проект "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит в Москве ежегодно с 2016 года при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций.