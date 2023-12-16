Слуцкий сообщил, что на его встрече с Путиным обсудили партийную архитектуру и СВО

Глава ЛДПР отметил, что "президент сегодня слышит лидеров парламентских фракций"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе закрытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после общения в пятницу главы государства с главами думских фракций обсудил с ним вопросы сегодняшней партийной архитектуры и СВО.

"Закрытая встреча на то и закрытая, чтобы не говорить о деталях. Говорили и касались вопросов и сегодняшней партийной архитектуры в стране, специальной военной операции", - сказал Слуцкий ТАСС, заметив, что обсуждались и многие другие актуальные задачи "в продолжение разговора в открытой части", в частности по демографии и селу.

Глава ЛДПР подчеркнул, что "президент сегодня слышит лидеров парламентских фракций".

Отвечая на вопрос о том, поднималась ли тема предстоящей президентской кампании, Слуцкий ответил утвердительно, но не стал приводить деталей. Политик также не ответил на вопрос о том, будет ли он выдвигаться кандидатом в президенты от ЛДПР, заметив лишь, что такие предложения ему поступали.

Предвыборный съезд ЛДПР состоится 19 декабря. Выборы президента РФ намечены на 15-17 марта 2024 года.