Путин списывал на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией

По словам президента, раньше он полагал, что на Западе "привыкли бороться с Советским Союзом" и продолжают это делать

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией. Такое признание он сделал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир - и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и, если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России - ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, - я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий", - сказал глава государства.

Президент рассказал, что раньше полагал, что на Западе "привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают [это делать]". "В спецслужбах, средствах массовой информации, средний класс какой-то есть в политических элитах, которые привыкли бороться с Советским Союзом. У них специалисты есть по борьбе с Советским Союзом, деваться им некуда, они по накатанной действуют и все. Вот я думал, что вот это связано с инерцией движения", - уточнил он, подчеркнув, что это было его "наивное представление о реалиях".