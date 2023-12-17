Путин: вступление Финляндии в НАТО приводит к созданию Ленинградского военного округа

Президент России также отметил, что РФ имеет самые добрые отношения с Финляндией

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ, имевшую самые добрые отношения с Финляндией, вступление в НАТО этой страны вынудило концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин, глава государства обратил внимание на хорошие отношения РФ и Финляндии. "У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", - констатировал он.

"Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - подчеркнул Путин, говоря о последствиях вхождения Финляндии в НАТО.