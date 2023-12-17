Путин заявил, что США придется считаться с Россией

Также, по словам президента РФ, Вашингтону нужно будет находить точки соприкосновения с Москвой

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вашингтону придется считаться с Москвой и находить точки соприкосновения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", - сказал президент, отвечая на вопрос, как взаимодействовать с США, когда в адрес России со всех стороны сыплются обвинения.