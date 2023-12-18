Мишустин 19-20 декабря посетит Китай

Премьер-министр РФ встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие два дня посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

"19-20 декабря 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - уточнили в правительстве РФ.

Во время этих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Акцент будет сделан на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.

"Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях. Планируется принятие совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов", - анонсировали в кабмине РФ.

Многоплановое сотрудничество

В российском правительстве обратили внимание, что сотрудничество с Китаем "поступательно развивается по всем направлениям, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру". Взаимный товарооборот растет и по итогам 2023 года достигнет нового рекорда, впервые превысив показатель в $200 млрд.

Более 90% всех двусторонних расчетов проводится с использованием национальных валют - рубля и юаня.

Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР. РФ закрепилась на первом месте среди поставщиков нефти на китайский рынок, на втором - по углю, третьем - по сжиженному природному газу (СПГ), отметили в кабинете министров. Планомерно наращивается прокачка природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатываются условия газовых поставок через территорию Монголии.

Укрепляется взаимодействие в области сельского хозяйства. Так, продукция агропрома вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай, объемы ее поставок за 10 месяцев 2023 года увеличились на 63% и составили $6,2 млрд. Ведется работа по расширению взаимного доступа на рынки.

Восстанавливаются гуманитарные контакты, которые сильно пострадали в пандемию. Растет число российских студентов в китайских вузах, постепенно увеличивается количество взаимных туристических поездок, нарастает динамика контактов в области культуры, гастрольной и выставочной деятельности, кинематографии. Успешно завершаются мероприятия Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 годы).

КНР планирует принять участие в первом Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего" в Казани в феврале-марте 2024 года. Готовится проведение в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая.