Путин призвал СНГ максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным сохранить "цивилизационный сплав" в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

"Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача - максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - сказал глава государства в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.