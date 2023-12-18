18 декабря, 08:24,
обновлено 18 декабря, 08:37

Путин призвал СНГ максимально сохранить и обогатить общее многонациональное достояние

Видеообращение Владимира Путина к участникам заседания Совета глав правительств СНГ
© Kremlin.ru

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным сохранить "цивилизационный сплав" в СНГ, обогатить многонациональное достояние.

"Нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача - максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - сказал глава государства в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия