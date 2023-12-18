Путин заявил, что РФ будет бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

По словам президента, "важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", "Поезд Памяти", призванным познакомить граждан государств, в том числе молодежь, с историей и местами боевой славы"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия вместе со странами СНГ намерена бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю, заверил президент РФ Владимир Путин.

"Нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал глава государства в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

По мнению Путина, "важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям в память павших в годы Великой Отечественной войны, как "Бессмертный полк", "Георгиевская лента", "Поезд Памяти", призванным познакомить граждан государств, в том числе молодежь, с историей и местами боевой славы".