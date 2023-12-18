МИД назвал COP29 эффективной площадкой в продвижении миротворчества

Азербайджану и Армении удалось достичь консенсуса по вопросу места проведения следующей конференции, заявил спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Консенсус о проведении 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку демонстрирует, что климатическая площадка сегодня может эффективно решать и задачи миротворчества, в частности в армяно-азербайджанском урегулировании. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко на пресс-конференции в ТАСС.

Дипломат напомнил, что после того, как Армения отозвала свою кандидатуру на проведение COP29 в поддержку кандидатуры Азербайджана, поддержанную также и членами Восточноевропейской группы COP28, Баку впервые примет соответствующую конференцию в 2024 году.

"В результате сложных достаточно переговоров удалось добиться того, что впервые в истории конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата конференция сторон пройдет в Восточноевропейской группе, но не в стране - члене Европейского союза, - отметил Кононученко. - В рамках переговоров по этому вопросу странам, а именно Азербайджану и Армении, удалось найти взаимоприемлемый компромисс".

"Это показывает, что климатическая площадка может служить решению важнейших вопросов, даже не связанных непосредственно с климатом, служить продвижению мирной повестки", - подчеркнул спецпредставитель МИД.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) проходила с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. По ее итогам принято решение о проведении следующей конференции в Азербайджане. Спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, возглавлявший российскую делегацию, сообщил, что Москва готова оказать поддержку Баку в организации.