Мезенцев: у СГ есть задел на расширение числа программ, финансируемых из союзного бюджета

Госсекретарь Союзного государства отметил рост числа мероприятий по линии СГ в гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что СГ обладает заделом на расширение числа программ и проектов, финансируемых из союзного бюджета.

"Есть задел на расширение числа программ и проектов. [Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии] Владимир Павлович [Андрейченко] правильно сказал, что пять программ (по обеспечению обороны и безопасности Союзного государства - прим. ТАСС) уже в действии, шестая программа утверждена на заседании Совета министров (29 ноября - прим. ТАСС) и поступит в работу в начале следующего года", - сказал он журналистам после 65-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Госсекретарь отметил рост числа мероприятий по линии Союзного государства в гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах.

По его словам, успешность 65-й сессии Парламентского собрания представителей Белоруссии и России вновь подтвердила масштаб, глубину и значение взаимодействия двух стран. "Мы отмечаем особое наполнение системы отношений парламентариев, которые входят в Парламентское собрание, членов Совета министров Союзного государства, постоянного комитета с министерствами и ведомствами, которые являются государственными заказчиками, программ, проектов и мероприятий, финансируемых из союзного бюджета", - подчеркнул Мезенцев.