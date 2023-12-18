Галузин и посол Бразилии обсудили украинский кризис в его международной проекции

Стороны также затронули ситуацию в Закавказье, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили на встрече украинский кризис с учетом его международной проекции. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"В ходе беседы, состоявшейся в традиционно дружеской и доверительной атмосфере, присущей российско-бразильским контактам, обсуждена проблематика украинского кризиса, в том числе в его международной проекции, а также ряд тем, связанных с ситуацией в Закавказье", - указали в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником по итогу заседания коллегий МИД двух стран заявил, что пришло время для Запада осознать тупиковость развязанной войны на Украине.