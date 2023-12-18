РФ и КНР намерены усилить сотрудничество для снижения рисков геополитической фрагментации

Россия и Китай будут углублять сотрудничество с международными организациями, включая G20, БРИКС и АТЭС, говорится в совместном заявлении двух стран

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/ Российская Федерация и Китайская Народная Республика будут углублять сотрудничество с международными организациями, включая G20, БРИКС и АТЭС, для ограничения рисков геополитической и геоэкономической фрагментации. Это следует из совместного заявления РФ и КНР, опубликованного Минфином России по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине.

"Стороны будут углублять сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая G20, БРИКС и АТЭС, с целью ограничения рисков, связанных с геополитической и геоэкономической фрагментацией, последовательно продвигать экономическую глобализацию и поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", - говорится в заявлении.

Сопредседателями диалога выступили Министр финансов Лань Фоань и Министр финансов России Антон Силуанов. На встрече присутствовали заместители Министра финансов КНР Ляо Минь и Чжу Чжунмин, заместители Министра финансов Российской Федерации Владимир Колычев и Иван Чебесков, а также другие высокопоставленные должностные лица министерств финансов двух стран.

РФ и Китай также отмечают, что перспективы развития мировой экономики остаются неопределенными на фоне продолжительной высокой инфляции, последствий пандемии COVID-19, геополитической напряженности и политически мотивированных ограничительных мер, говорится в тексте заявления.

Укрепление сотрудничества

Вместе с тем, РФ и Китай как члены-учредители и крупнейшие акционеры Нового банка развития стремятся поддерживать банк в его расширении и укреплении, решении текущих задач, поступательной реализации общей стратегии банка на 2022-2026 годы, а также содействии инфраструктуре и устойчивому развитию стран-участниц.

"Стороны подтверждают свою поддержку Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и будут продолжать укреплять сотрудничество в рамках АБИИ для совместного сохранения принципа многосторонних отношений и недопущения политизации данного института", - говорится в заявлении.

Россия и Китай также готовы сотрудничать со всеми участниками для продолжения консультаций по созданию банка ШОС в соответствии с договоренностями глав государств ШОС, отмечается в заявлении.