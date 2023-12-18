Лавров заявил об отсутствии у России намерений атаковать страны НАТО

По словам главы МИД РФ, сам Запад делает из Москвы противника

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия не имеет намерений атаковать страны НАТО, это сам Запад делает из Москвы противника. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Президент [России Владимир Путин] говорил об этом, в том числе в недавнем интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", когда комментировал заявление [президента США Джо] Байдена о том, что "я-то знаю, Путин сейчас Украину завоюет, потом пойдет в Прибалтику, Финляндию, там дальше. Мы должны быть настороже", - обратил внимание Лавров. "Он [Путин] сказал, что это чушь и всем, в том числе президенту Байдену, хорошо известно, что у России таких планов нет, что у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, - отметил Лавров. - Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают".

"Возвращаясь к зоне украинской операции, он [президент РФ] сказал, что у нас нет таких намерений. Это они прервали с нами отношения, они сделали из нас то ли противника, то ли теперь уже врага, - обратил внимание министр. - Мы никогда не стремились к тому, чтобы эти отношения разрывать".

"Это кратко, если изложить эволюцию его [Путина] собственных взглядов от, как он выразился, доверчивости, доверия к тому, к чему мы сейчас пришли. Не по нашей инициативе это было разрушено", - сказал глава МИД РФ.