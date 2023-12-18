Россия приветствовала состоявшуюся встречу президентов Венесуэлы и Гайаны

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны четко обозначили взаимное стремление к поиску путей урегулирования разногласий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует состоявшуюся встречу президентов Венесуэлы и Гайаны Николаса Мадуро и Мухаммеда Ирфаана Али, стороны четко обозначили взаимное стремление к поиску путей урегулирования разногласий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по ситуации вокруг Эссекибо.

"Приветствуем прошедшую в Кингстауне (Сент-Винсент и Гренадины) встречу президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али, в ходе которой состоялся обмен мнениями по тематике Эссекибо, - подчеркнула дипломат. - Считаем принципиально важным, что главы государств своим личным примером продемонстрировали готовность к сдержанности и укреплению доверия, четко обозначили стремление к поиску переговорных, устраивающих обе стороны путей урегулирования разногласий в соответствии с международным правом, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 г.".

"Удовлетворены, что достигнутые президентами взаимопонимания позволили снизить градус напряженности в двусторонних отношениях и перевести диалог во взаимоустраивающее русло. Этому будет способствовать и создание совместной комиссии на уровне глав МИД двух стран", - добавила она.

По словам Захаровой, Россия полагает не менее важным, что лидеры Венесуэлы и Гайаны, собравшиеся при содействии премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса, глав стран Карибского сообщества и спецпомощника президента Бразилии по международным делам, подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в дела региона. "Призываем все государства уважать такой подход. Намерены действовать в этом ключе, исходя из того, что латиноамериканским проблемам должны быть найдены латиноамериканские решения. Убеждены, что сохранение Латинской Америки зоной мира, свободной от любого рода конфликтов, отвечает интересам всех стран региона, да и мира в целом", - заключила официальный представитель МИД РФ.