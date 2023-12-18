Мезенцев призвал депутатов РФ и Белоруссии к плотной работе с госзаказчиками программ СГ

Госсекретарь Союзного государства сообщил, что СГ обладает возможностью расширить число программ и проектов, финансируемых из союзного бюджета

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев рассчитывает на более плотное взаимодействие парламентариев Белоруссии и России с государственными заказчиками союзных программ по подготовке предложений, которые могут лечь в основу проектов и программ СГ.

"Я хочу подчеркнуть, что государственными заказчиками программ Союзного государства, которые традиционно и обязательно финансируются из союзного бюджета, являются федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и органы государственного управления Республики Беларусь. Мы сегодня вправе рассчитывать на принципиально большую помощь и поддержку комиссий парламентского собрания при формировании диалога с министерствами и ведомствами по подготовке ими предложений, которые могут стать основой для программ и проектов Союзного государства, а при утверждении этих документов рассчитывать на очень плотное взаимодействие по формированию диалога с госзаказчиками по поэтапному исполнению бюджета, который финансирует эти программы", - сказал он на 65-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Развивая эту мысль, Мезенцев добавил, что СГ обладает возможностью расширить число программ и проектов, финансируемых из союзного бюджета.

Члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России во время 65-й сессии приняли бюджет Союзного государства на 2024 год. Как отметил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, бюджет Союзного государства впервые будет увеличен.