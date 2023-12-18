Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

Российский лидер отметил его вклад в упрочение двухстороннего партнерства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом", - написал российский лидер.

По словам Путина, трудно переоценить личный вклад ас-Сиси в построение и упрочение российско-египетского стратегического партнерства. "Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС", - подчеркнул президент РФ.

Он искренне пожелал своему коллеге новых успехов в ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

Во всеобщих выборах президента Египта, которые состоялись 10-12 декабря, приняли участие почти 70% из более 67 млн. избирателей страны. Победу на выборах одержал ас-Сиси, набрав почти 90% голосов.