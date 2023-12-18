Постпредство РФ не видит перспектив устойчивого урегулирования в Ливии

Это связано с сохраняющимся в стране двоевластием, отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Перспективы устойчивого урегулирования ситуации в Ливии пока не просматриваются ввиду сохраняющегося в стране двоевластия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На фоне сохраняющегося в Ливии двоевластия перспективы достижения устойчивого урегулирования пока, увы, не просматриваются. Проведение общенациональных выборов и создание по их результатам единых органов власти со справедливым представительством всех регионов Ливии - это единственный способ преодолеть внутриполитический тупик. В этой связи сохраняет актуальность продолжение работы по оформлению законодательной базы электорального процесса между Высшим государственным советом и Палатой представителей, ведь эти структуры, к сожалению, так и не пришли к согласию, несмотря на в целом успешное завершение в конце мая этого года работы совместного комитета "6+6", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что ливийцы должны сами распутать "клубок противоречий", в котором оказались. "Без достижения внутриливийского консенсуса вокруг законодательной базы любые инициативы от международных посредников или иностранных государств, тем более сепаратные, работать не будут и лишь приведут к дальнейшему расколу общества, - убежден заместитель российского постпреда. - Исходим из того, что добиться существенных успехов в Ливии можно только совместными усилиями всех заинтересованных ливийских сторон и влиятельных мировых и региональных игроков при центральной роли Организации Объединенных Наций".

Полянский назвал "краеугольным вопросом" организацию всеобщих президентских и парламентских выборов, добавив, что "их одновременное проведение было бы предпочтительно с точки зрения сохранения стабильной обстановки в стране".

Россия выступает за "синхронизированный, сбалансированный, постепенный и поэтапный вывод всех без исключения неливийских вооруженных групп и воинских подразделений", указал Полянский. "Если в ближайшее время имеющийся потенциал для достижения политического консенсуса не будет реализован, то страна рискует вновь повторить печальный сценарий предыдущего десятилетия", - предупредил он.