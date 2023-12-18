Постпредство РФ: ЕС узурпировал механизм особого режима досмотра судов у берегов Ливии

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, введенный резолюцией СБ ООН "особый инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии, у истоков которого стояла и Россия", призван "стабилизировать ситуацию в бывшей Джамахирии"

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз фактически узурпировал возможности, которые предоставляет введенный Советом Безопасности (СБ) ООН особый инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что введенный резолюцией СБ ООН "особый инспекционный режим в открытом море у берегов Ливии, у истоков которого стояла и Россия", призван "стабилизировать ситуацию в бывшей Джамахирии". "Однако широкие возможности особого режима досмотра судов фактически узурпировала одна региональная организация - Европейский союз. При этом деятельность его военно-морской операции "Ирини" весьма далека от идеала - мы неоднократно указывали на ее низкую эффективность, избирательный характер досмотров и нетранспарентные схемы. Несмотря на наши предостережения, ситуация остается прежней", - заявил Полянский.

"Немногочисленные случаи конфискации ею груза вызывают множество вопросов, в том числе в контексте выводов относительно их военного характера, а также способов избавления от него. Командование "Ирини" весьма вольно трактует условия ливийского особого инспекционного режима", - добавил он.

Первый заместитель российского постпреда напомнил, что профильные санкционные резолюции СБ ООН не предполагают передачу конфискованного груза третьей стороне для его использования по прямому назначению. "Сделанная руководством ЕС ссылка на собственные внутренние решения выглядит откровенной пощечиной авторитету совета", - убежден Полянский.