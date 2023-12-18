Посол РФ считает, что у Болгарии не получится легко выдворить "Лукойл" из страны

Элеонора Митрофанова напомнила, что "Лукойл" - высокотехнологичная, транснациональная, вертикально интегрированная и хорошо структурированная компания со штаб-квартирой в Швейцарии, а кроме того не находится под санкциями США и ЕС

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова считает, что вокруг предприятия "Лукойла" в стране формируется "искусственно раздуваемая политическая буря". Свою точку зрения российский дипломат высказала в интервью агентству ПИК.

"Решения парламента по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл нефтохим Бургас" не имеют никакого отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета Болгарии. Претензии к заводу - искусственно раздуваемая политическая буря. Возможно, кто-то решил, что сейчас дешево сможет забрать этот завод. Все это не получится", - сказала Митрофанова.

Она напомнила, что "Лукойл" - высокотехнологичная, транснациональная, вертикально интегрированная и хорошо структурированная компания со штаб-квартирой в Швейцарии, а кроме того не находится под санкциями США и ЕС. "Материнская компания болгарского завода находится в Швейцарии и у нее очень хорошие адвокаты. Легкого развода, если до этого дойдет, не будет. А действия в отношении "Лукойла" уже сейчас создают в Болгарии напряжения", - сказала Митрофанова.

Дипломат отметила, что в ответ на дискриминационные законы и другие несправедливые и предвзятые политические решения, "Лукойл" намерен пересмотреть стратегию развития бизнеса в Болгарии, одна из возможных опций - продажа активов компании, в том числе нефтеперерабатывающего завода в Бургасе.

Ранее депутаты болгарского парламента в двух чтениях приняли закон ограничивающий использование заводом "Лукойла" российской нефти. Перерабатывать российскую нефть заводу полностью запрещают с 1 марта 2024 года, а с 1 января 2024 года вводится запрет продавать, доставлять, транспортировать или экспортировать в третьи страны определенные виды нефтепродуктов, что по оценке экспертов приведет к затоваренности складов и снижению объемов производства топлива.

Антироссийский мейнстрим

Разговор Элеоноры Митрофановой с агентством ПИК состоялся после того, как с эфира Болгарского национального радио в субботу было снято интервью посла России программе "Политически некорректно", что ведущий передачи Петр Волгин определил как "политическая цензура", тем более, что решение об этом программный совет радио принял после официального протеста посольства Украины и председателя парламентской группы Движения за права и свободы Деляна Пеевского. "Полагаю, что это не испуг, а сознательные действия, которые отражают стремление быть лидерами в антироссийском мейнстриме. Знаете, чем сильнее цензура, тем больше спрос на альтернативное мнение. Поэтому сейчас свобода СМИ - это фигура речи, лишенная своей истинной сути", - прокомментировала сложившуюся ситуацию Митрофанова, а ранее в разговоре с корр. ТАСС она отметила, что на фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения запрет БНР "вызывал лишь недоумение и разочарование".