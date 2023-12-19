Мишустин начинает визит в Китай

Премьер-министр России должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начинает визит в Пекин. В предстоящие два дня он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.

В графике на сегодня - 28-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на практическую кооперацию, гуманитарные и межрегиональные обмены.

Как анонсировали в правительстве РФ, особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях. Ожидается принятие совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял на брифинге, что главы правительств проведут глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям РФ и КНР, практическому сотрудничеству и вопросам, представляющим взаимный интерес. Он выразил надежду, что визит Мишустина углубит сотрудничество между Москвой и Пекином, поспособствует усилению гуманитарных и региональных обменов, а также укрепит "российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".

Это уже второй визит Мишустина в Китай за этот год. В предыдущий раз он приезжал в КНР в мае - программа поездки включала Пекин и Шанхай. Тогда российский премьер выступил на российско-китайском бизнес-форуме, посетил Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и университет Цинхуа в Пекине, провел встречу с Си Цзиньпином и переговоры с Ли Цяном.

Подготовительные встречи

Для подготовки к заседанию представители Москвы и Пекина традиционно провели несколько межправкомиссий, где обсуждалось сотрудничество по разным направлениям. Так, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов обсуждал с коллегами из КНР существующие и перспективные проекты в инвестиционной и промышленной сферах.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев собирал межправкомиссию по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая. Замглавы кабмина Александр Новак рассматривал с представителями КНР взаимодействие в энергетике.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне провел в Пекине заседание российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Многоплановое сотрудничество

В российском кабмине отмечали, что сложившиеся между Москвой и Пекином отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия базируются на принципах взаимного уважения и равноправия, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга. Партнерство РФ и Китая является образцом отношений крупных государств в XXI веке, считает российская сторона.

В правительстве РФ обратили внимание, что сотрудничество с Китаем "поступательно развивается по всем направлениям, несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру". Взаимный товарооборот растет и по итогам 2023 года достигнет рекорда, впервые превысив показатель в $200 млрд. Активно продвигается инвестиционное сотрудничество, в "портфеле" профильной межправительственной комиссии - более 80 совместных проектов. Более 90% всех двусторонних расчетов проводится с использованием национальных валют - рубля и юаня.

Углубляется стратегическое взаимодействие в энергетической сфере. Увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в КНР. РФ закрепилась на первом месте среди поставщиков нефти на китайский рынок, на втором - по углю, третьем - по сжиженному природному газу (СПГ), отметили в кабинете министров. Планомерно наращивается прокачка природного газа по "Силе Сибири", ведется проектирование газопровода дальневосточного маршрута, прорабатываются условия газовых поставок через территорию Монголии.

Укрепляется взаимодействие в области сельского хозяйства. Продукция агропрома вышла на второе место после углеводородов в российском экспорте в Китай, объемы ее поставок за 10 месяцев увеличились на 63% и составили $6,2 млрд. Ведется работа по расширению взаимного доступа на рынки.

Восстанавливаются гуманитарные контакты, которые сильно пострадали в пандемию. Растет число российских студентов в китайских вузах, постепенно увеличивается количество взаимных туристических поездок, нарастает динамика контактов в области культуры, гастрольной и выставочной деятельности, кинематографии. Успешно завершаются мероприятия Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта (2022-2023 годов).

КНР планирует принять участие в первом Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего" в Казани в феврале - марте 2024 года. Готовится проведение в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая.