ЛДПР проведет свой съезд перед выборами президента РФ

Одним из его основных вопросов станет принятие решения о выдвижении кандидатуры на пост главы государства от партии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) соберется на предвыборный съезд в Москве перед предстоящими в марте 2024 года выборами президента РФ. Одним из его основных вопросов станет принятие решения о выдвижении кандидатуры на пост главы государства от партии. Также ее члены обсудят проведение ротации в высшем совете.

Внеочередной XXXV съезд ЛДПР, приуроченный к празднованию 30-летия победы партии на выборах депутатов Госдумы 1993 года, пройдет на площадке "Крокус экспо", он будет однодневным.

Как рассказал в беседе с ТАСС председатель партии Леонид Слуцкий, 35-й съезд соберет 111 делегатов от 89 региональных отделений ЛДПР. "Кроме того, на съезд поддержать ЛДПР прибудет много наших друзей и партнеров по партийным проектам: [это] представители швейбатов, которых мы поддерживаем, участники СВО, волонтерские организации, предприниматели, участвовавшие в премии "Созидатель", - добавил он.

Он также отметил, что за время его председательства после ухода в 2022 году из жизни бессменного лидера и основателя партии Владимира Жириновского ЛДПР только усилила свои позиции. "Более 100 тыс. человек получили партийные билеты, нас уже более 368 тыс., - напомнил Слуцкий. - Грядущий съезд примет ряд важных решений, которые помогут нам результативно пройти предстоящие кампании 2024 года, повысить эффективность работы партии".

На сегодняшний день Слуцкий не объявил о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя признавал, что такие предложения от коллег по партии ему поступали. В ходе состоявшейся встречи президента РФ Владимира Путина с главами думских фракций Слуцкий попросил главу государства обсудить в формате тет-а-тет выборную кампанию. Позже он сообщил ТАСС, что в ходе этой беседы обсуждались в том числе вопросы партийной архитектуры.

Съезды партий

"Единая Россия" уже провела свой съезд 17 декабря, его делегаты единогласно поддержали выдвижение Путина. Днем ранее состоялось положенное по закону собрание группы избирателей в поддержку главы государства, который идет на президентские выборы самовыдвиженцем. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" наметили съезды на 23 декабря, при этом коммунисты пока не определились с кандидатом, а справороссы также намерены поддержать самовыдвижение Путина. Съезд партии "Новые люди" должен пройти 24 декабря. Там среди возможных кандидатов на главный пост страны - лидер партии Алексей Нечаев, а также Владислав Даванков и Сардана Авксентьева.

Кандидаты в президенты от политических партий, представленных в Госдуме, не должны для регистрации Центризбиркомом РФ собирать подписи.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.