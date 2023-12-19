Небензя: ключевая вина за срыв СВПД лежит на США и европейских участниках сделки

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что решения Совбеза должны неукоснительно выполняться, а попытки Соединенных Штатов и европейских участников Совместного всеобъемлющего плана действий пересмотреть согласованные положения "задним числом <...> незаконны и опасны"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) несут главную ответственность за срыв иранской ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"США и европейским участникам плана (Великобритании, Германии и Франции - прим. ТАСС) не удастся никакими нелегитимными односторонними действиями и нагнетанием напряженности заретушировать собственное нарушение СВПД и резолюции 2231. Именно на этих странах лежит ключевая ответственность за срыв выполнения ядерной сделки. И именно они должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя подчеркнул, что решения Совета Безопасности должны неукоснительно выполняться, а любые попытки Вашингтона и европейских участников СВПД пересмотреть согласованные положения "задним числом <...> незаконны, опасны и подрывают лежащий в основе резолюции 2231 тщательно выверенный баланс интересов".

"Ожидаем, что западные страны как можно скорее откажутся от своей политики односторонних ограничений в отношении Исламской Республики Иран. Любые другие сценарии ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Небензя.

Постпред России при ООН также заявил, что возвращение Ирана к выполнению положений СВПД по его ядерной программе возможно только при встречных шагах западных стран. "Не стоит забывать, что возвращение Ирана к выполнению приостановленных им добровольных обязательств по ограничению ядерной энергетической программы может быть реализовано исключительно при синхронизированном встречном движении западных участников сделки и США, действия которых и привели к нынешней ситуации", - сказал дипломат.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре минувшего года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.