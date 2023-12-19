Посол России в Швейцарии заявил, что дрейф Берна в сторону НАТО очевиден

Сергей Гармонин отметил, что российская сторона будет судить не по политическим декларациям Швейцарии, а по ее реальным шагам

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Берн дрейфует в сторону НАТО, и хотя швейцарские власти все еще придерживаются Гаагских конвенций о правах и обязанностях нейтральных держав, им становится все труднее маневрировать. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Он прокомментировал по просьбе ТАСС участившиеся в последнее время контакты Швейцарской Конфедерации со странами Североатлантического альянса по военной линии.

"Дрейф конфедерации в сторону НАТО очевиден, однако сотрудничество с Североатлантическим альянсом формально не хоронит швейцарский нейтралитет, - отметил дипломат. - Военный аспект нейтралитета четко прописан в Гаагских конвенциях о правах и обязанностях нейтральных держав 1907 года. Швейцарские власти придерживаются текста конвенций, однако мы видим, что им становится все труднее маневрировать".

"Очевидно, что в какой-то момент требования западных стран к Берну будет трудно уложить в рамки международного права, - пояснил Гармонин. - Тогда встанет вопрос, что важнее: национальная идентичность и суверенитет или иллюзорная "солидарность". "В конечном итоге российская сторона будет судить не по политическим декларациям Берна, а по его реальным шагам", - заключил посол.

Не входящая в Евросоюз Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции против России, введенные сообществом в связи со специальной военной операцией на Украине. Правительство РФ в марте 2022 года утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.