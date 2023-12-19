Эксперты Совбеза РФ обсудили борьбу с угрозами биобезопасности на пространстве СНГ

В рамках работы секции по проблемам СНГ научного совета при Совбезе "предложены дополнительные меры по совместному противодействию угрозам биологической безопасности на постсоветском пространстве"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ обсудили вопросы противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Эксперты Совета безопасности России рассмотрели вопросы безопасности на пространстве СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Отмечается, что в рамках работы секции по проблемам СНГ научного совета при Совбезе России "предложены дополнительные меры по совместному противодействию угрозам биологической безопасности на постсоветском пространстве".

Кроме того, на мероприятии были обсуждены дальнейшие перспективы углубления взаимодействия стран СНГ в двустороннем и многостороннем форматах и рассмотрены пути совершенствования деятельности ОДКБ в современных условиях.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству государств в области образования и преподавания русского языка, а также расширению культурно-гуманитарного взаимодействия.