Володин: биобезопасность скоро утвердят направлением работы ОДКБ

Спикер Госдумы напомнил о проведении западными странами экспериментов в лабораториях на территории Украины

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Биобезопасность в ближайшее время может стать официальным направлением сотрудничества стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Проведение запрещенных военно-биологических исследований в непосредственной близости от границ наших стран создает угрозу для жизни людей во всех странах Организации договора о коллективной безопасности", - сказал он в ходе заседания Совета и сессии ПА ОДКБ.

Спикер напомнил о проведении западными странами экспериментов в лабораториях на территории Украины. "Рассчитываем, что в ближайшее время завершатся процедуры по ратификации четвертого протокола о внесении изменений в устав организации и биобезопасность будет официально утверждена в качестве нового направления сотрудничества наших стран", - добавил он.