Мишустин: отношения Москвы и Пекина находятся на самом высоком уровне за всю историю

Премьер-министр РФ также отметил, что правительства России и Китая работают над реализацией стратегических задач, поставленных главами государств

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Китая уже сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю, продолжая динамично развиваться", - сказал глава российского кабмина.

По его словам, значимую роль в этом играет механизм регулярных встреч глав правительств. Их обеспечивает системная работа пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров.

Мишустин также отметил, что правительства России и Китая работают над реализацией стратегических задач, поставленных главами государств.

"Главное - это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень и обеспечить новое качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры", - подчеркнул российский премьер.--0--ббю/мкс