Сбор подписей в поддержку Путина будет идти в каждом реготделении ОНФ

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее заявил, что единороссы совместно с Народным фронтом примут участие в организации избирательной кампании Владимира Путина, в частности, в обеспечении сбора подписей в его поддержку

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Работа по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы главы государства будет организована в каждом региональном отделении Народного фронта. Об этом на заседании центрального штаба президентского движения сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что единороссы совместно с Народным фронтом примут активное участие в организации избирательной кампании Путина, в частности, в обеспечении сбора подписей в его поддержку.

"Скоро стартует сбор подписей в поддержку нашего президента. Мы приняли решение, что собирать подписи мы будем в наших региональных отделениях", - сказал Кузнецов.

В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. 17 декабря в Москве кандидатуру Путина поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

18 декабря Центризбирком России принял у Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. У ЦИК есть пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии Путин должен приступить к сбору подписей в свою поддержку, он должен предоставить в ЦИК до 31 января не менее 300 тыс. подписей.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.