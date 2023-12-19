Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Пекина движущей силой перехода к многополярности

Премьер-министр РФ отметил, что Москва и Пекин укрепляют взаимодействие в рамках многосторонних международных объединений

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Пекина глобальным стабилизирующим фактором, движущей силой мирового перехода к многополярности.

"У России и Китая совпадают либо близки подходы к принципиальным вопросам мирового современного миропорядка и международным проблемам. Российско-китайская связка является значимым стабилизирующим фактором в мире, по-настоящему движущей силой формирования более справедливого и устойчивого многополярного мироустройства", - сказал он на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Мишустин отметил, что Москва и Пекин укрепляют взаимодействие в рамках многосторонних международных объединений, форумов, прежде всего ООН, G7, ШОС. "Широкие перспективы открываются и в связи с расширением БРИКС и председательством России в этом объединении в следующем году", - добавил он.