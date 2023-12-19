Российские сенаторы пожаловались на участившиеся попытки взлома их аккаунтов

Порядка шести-семи парламентариев обратились в связи с этим в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, после чего в Роскомнадзор направили соответствующее обращение

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы сообщают об участившихся попытках взлома их аккаунтов и гаджетов, а также распространения мошенниками от их имени фейковой информации. Как сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, "порядка шести-семи сенаторов" обратились в связи с этим в комитет, после чего в Роскомнадзор было направлено соответствующее обращение.

"От моего имени с неизвестных номеров действуют мошенники. Будьте внимательны", - написал в своем Telegram -канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Тимченко в беседе с ТАСС отметил, что предпринимаются попытки хакерских атак на гаджеты и аккаунты отдельных сенаторов. "В комитет поступают обращения. Уже порядка шести-семи сенаторов проинформировали о таких попытках. Мы направили обращение в адрес надзорных органов. Проинформировали Роскомнадзор об этой ситуации", - сказал он.

Как сообщил Тимченко, всех сенаторов оповестили об участившихся атаках. "Предупредили о возможных провокациях. Чтобы коллеги обращали внимание, что работают мошенники. Попросили быть внимательными и перепроверять сообщения, которые они получают", - отметил глава комитета СФ.

Накануне вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев обратился в Telegram -канале к своим подписчикам и сообщил, что злоумышленники создали его фейковый аккаунт в социальных сетях, с которого "приходят сообщения и звонки якобы от его имени". "Прошу вас никак на них не реагировать и соблюдать осторожность", - предупредил сенатор, разместив скриншот этого фейкового аккаунта.