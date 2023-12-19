Наблюдателей на Херсонщине к выборам президента научат оказывать первую помощь

К процессу обучения, в частности, привлекут опытных наблюдателей, работавших в регионе на сентябрьских выборах

ГЕНИЧЕСК, 19 декабря. /ТАСС/. Общественных наблюдателей, которые будут работать в период проведения выборов президента России в Херсонской области в марте 2024 года, научат оказывать первую медицинскую помощь, сообщил журналистам член президиума штаба по общественному наблюдению за выборами в регионе Владимир Овчаренко.

По его словам, штаб, возобновивший работу 19 декабря, проведет обучение наблюдателей по муниципальным районам. "Учеба будет проходить в нескольких центрах. У нас нет возможности провести учебу вместе, в комплексе. Поэтому будет разделена на несколько частей", - уточнил Овчаренко.

По его словам, "все получат навыки". "Причем не просто навыки, как говорится, технически лекции прочитаны, а практически - каждый будет выполнять ту или иную функцию", - сказал Овчаренко.

Он добавил, что, в том числе работавшие на сентябрьских выборах в Херсонской области опытные наблюдатели будут обучать тех, кто на выборах президента России впервые примет участие в этом процессе.

При этом штаб не исключает, что Запад через украинских националистов устроит провокации в регионе ко дню голосования. "Могут быть провокации, подстрекательства со стороны Запада, с той стороны через националистов. Это может быть. Мы ни от чего не застрахованы", - сказал Овчаренко.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.