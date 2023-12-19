Косачев считает, что в Японии отстаивают интересы США в ущерб собственным

По словам вице-спикера Совфеда, если в Токио принимали решения под чужую диктовку, "то это не показатель ума и силы, а, напротив, индикатор существенного снижения самостоятельности и роли Японии в мировых делах"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство Японии, которое инициативно вводит антироссийские санкции, отстаивает таким образом интересы США в ущерб экономическим интересам собственного бизнеса. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал две новости из Токио: о том, что правительство Японии ввело очередной пакет санкций против России, и заявление генсекретаря японского кабинета министров Ёсимасы Хаяси о несправедливости и неприемлемости позиции России о том, что "территориальный спор" по поводу южной части Курильских островов закрыт.

"Нынешнее руководство страны отстаивает интересы США в ущерб не только связям с соседями, но и экономическим интересам собственного бизнеса", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

По его словам, если все делалось исключительно под чужую диктовку, "то это не показатель ума и силы, а, напротив, индикатор существенного снижения самостоятельности и роли Японии в мировых делах". "Но даже в ситуации острого международного кризиса всегда есть шанс как минимум промолчать, а не быть "первым учеником". Япония его упустила. Другой может и не появиться…", - считает политик.

Вице-спикер Совфеда также выразил недоумение в связи с тем, что новости о введении Японией новых санкций против России и о переговорах о мирном соглашении пришли из Токио с разницей всего в несколько дней. "Такое ощущение, что те, кто инициативно вводят против России санкции (а Япония по числу пакетов уже обогнала Евросоюз), и те, кто возмущается прекращению любых переговоров о мирном соглашении, изумляясь: "А нас-то за что?!", живут в каких-то разных мирах", - написал Косачев.

Он подчеркнул, что Россия не атаковала ни одну из японских территорий, ни одного из ее соседей, никак не угрожала этой стране и не инициировала против нее санкции. "Нынешнее ухудшение отношений, приведшее к серьезному кризису, - исключительно выбор самого Токио, какими бы соображениями он ни руководствовался", - отметил вице-спикер СФ.