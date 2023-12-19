На Херсонщине могут разрешить голосовать на выборах президента РФ по украинским документам

Председатель избиркома области Марина Захарова уточнила, что речь идет о документах, которые выданы уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года

ГЕНИЧЕСК, 19 декабря. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области рассматривает возможность включения украинских документов в перечень удостоверений личности, по которым в регионе можно будет проголосовать на выборах президента России в марте 2024 года, сообщила ТАСС председатель избиркома области Марина Захарова.

"Избирательная комиссия области наделена полномочиями сама определять перечень документов, по которым наши граждане смогут проголосовать. У нас пока еще такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документы, удостоверяющие личность, выданные уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года", - сказала Захарова.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев 13 декабря сообщил, что избирательные комиссии новых регионов определят перечень документов, которые на выборах президента РФ в марте 2024 года избиратели смогут предъявлять вместо паспорта. Соответствующее положение закреплено в постановлении Центризбиркома.