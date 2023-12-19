Глава ЛДПР сможет приостанавливать полномочия членов высшего совета партии

До этого такое решение принималось коллегиально съездом ЛДПР

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Съезд ЛДПР принял устав партии в новой редакции, согласно изменениям председатель партии будет принимать решение о приостановлении полномочий членов высшего партийного совета. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

Ранее такое решение принималось коллегиально съездом ЛДПР.

Согласно новому уставу количество членов высшего совета должно составлять не менее 5 и не более 25 человек. Сейчас высший совет состоит из 14 членов.

Теперь Минюст должен зарегистрировать принятые на съезде изменения в устав партии.