Небензя заявил, что Израиль уже давно "зачищает" Западный берег реки Иордан

Постпред РФ при ООН отметил, что параллельно на Западном берегу "продолжается снос палестинских домов, не имеющих израильского разрешения на строительство, получить которое для местных жителей практически нереально"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль уже давно занимается зачисткой Западного берега реки Иордан без какой-либо "увязки с террористическими угрозами". С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Зачисткой Западного берега Израиль занимается уже давно, еще до событий 7 октября и без какой-либо увязки с террористическими угрозами в сфере безопасности, под лозунгом которых Западный Иерусалим ведет беспрецедентную по своим масштабам операцию в секторе Газа", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что параллельно на Западном берегу "продолжается снос палестинских домов, не имеющих израильского разрешения на строительство, получить которое для местных жителей практически нереально". Кроме того, не ослабевает и "незаконная поселенческая политика" Израиля, включая "финансирование расширений израильских поселений". "Подобные планы утверждаются израильскими властями параллельно с планомерным разрушением Газы", - подчеркнул Небензя.