Посол РФ в Копенгагене: военный договор США и Дании приведет к напряженности на Балтике

Владимир Барбин заявил, что соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря. /ТАСС/. Соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве между Данией и США означает, что политика Копенгагена в области безопасности будет определяться в Вашингтоне. Этот договор ведет к росту напряженности на Балтике, отметил посол России в королевстве Владимир Барбин в комментарии датским СМИ, опубликованном на сайте дипмиссии.

"Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне, - указал российский дипломат. - Соглашение ведет не к укреплению стабильности, а к росту напряженности в Балтийском регионе. Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен рассказали на пресс-конференции во вторник про соглашение о двустороннем военном сотрудничестве с США (Defence Cooperation Agreement, DCA). Как пояснила глава кабинета, договор означает, что "американские солдаты и техника могут постоянно находиться на датской земле", хотя их число пока не называется. Военные США теперь могут быть постоянно дислоцированы на трех датских аэродромах: Каруп, Ольборг и Скридструп. Соглашение, которое предстоит одобрить датскому парламенту, не распространяется на Гренландию и Фарерские острова.