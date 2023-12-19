Путин ждет от кабмина предложения о расширении спортивного сотрудничества

Предложения необходимо подготовить к 20 июня

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России подготовить к 20 июня предложения о расширении международного спортивного сотрудничества. Об этом говорится в перечне поручений по итогам прошедшего в октябре заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: предложения о расширении равноправного многостороннего международного спортивного сотрудничества, развитии новых форматов и перспективных организационно-правовых форм такого сотрудничества", - сказано в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин ждет предложения об эффективном взаимодействии российских спортивных федераций по отдельным видам спорта с соответствующими международными федерациями.

Также к 24 июня правительство должно предоставить доклад о роли негосударственных организаций в сфере спорта, в котором будут отражены подходы к развитию их деятельности, проект комплекса соответствующих мер и предложения о совершенствовании законов, которые регулируют отношения в области спорта.

Отмечается, что все инициативы должны быть представлены в целях свободного доступа российских спортсменов к международной деятельности.

Система отчисления от лотерей на развитие спорта

Президент дал поручение о совершенствовании системы целевых отчислений от азартных игр, а также установлении, в частности, особенностей их расходования на развитие спорта для людей с ограничениями по здоровью.

"Представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, связанных с направлением, распределением и расходованием целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, а также с контролем за использованием средств, полученных в виде таких целевых отчислений; [а также] об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в одном из поручений правительству РФ по итогам прошедшего в октябре заседания президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.

Срок исполнения поручения установлен до 30 мая 2024 года.