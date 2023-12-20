Путин примет участие в заседании Совета законодателей

Совещание посвятят 30-летию Федерального собрания России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей, которое посвящено 30-летию Федерального собрания России. 12 декабря в стране отмечали юбилей со дня принятия Конституции и образования парламента в РФ.

Совет законодателей - это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят председатели Совета Федерации и Государственной Думы, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных парламентов.

Путин традиционно встречается с Советом законодателей в День российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля, или соседние даты. В этом году на встрече глава государства в частности говорил о новых регионах страны, обращая внимание на необходимость "сделать все, чтобы отстоять и защитить выбор жителей новых регионов вернуться в Россию". Глава государства указывал парламентариям и на важность поддержки участников специальной военной операции и их семей. В своей речи президент затронул и международную повестку, подчеркнув, что РФ не намерена изолироваться и будет расширять отношения с дружественными странами.

О юбилее Федерального собрания

Российский парламент был образован после принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года. В этом году Федеральное собрание отпраздновало 30 лет с момента создания.

В поздравительной телеграмме к сенаторам Совета Федерации Путин отмечал, что все эти годы Верхняя палата играет "огромную роль в развитии страны и общества, формировании законодательной базы", а также в укреплении потенциала регионов и решении ключевых экономики и социальной сферы. Он подчеркнул, что самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов участницам специальной военной операции и жителям новых регионов РФ.

На встрече с главами думских фракций, Путин поблагодарил депутатов за высокий уровень парламентской культуры в стране, за их консолидированную позицию на международных площадках и за то, что они "отражают волю своих избирателей".