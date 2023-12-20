Постпредство при ООН: Россия выступает за мирное урегулирование на Корейском полуострове

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева заявила, что России призывает "непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров"

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"Россия неизменно выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами без внешнего давления и шантажа. Решительно призываем непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров", - сказала она на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Внешние игроки, прежде всего США, должны прийти к единственно правильному решению в сложившейся ситуации - воздержаться от дальнейших агрессивных шагов, включая угрозы свержения правительства и демонстрации силы", - отметила дипломат.

Евстигнеева напомнила о российско-китайском проекте политико-гуманитарной резолюции, "принятие которого может стать действительно конструктивным вкладом Совета в процесс регионального урегулирования".