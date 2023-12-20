Лавров проведет собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 22 декабря

Участники обсудят планы по развитию взаимодействия с всемирной гуманитарной организацией на перспективу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 22 декабря. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 декабря под председательством министра иностранных дел России состоится очередное общее собрание комиссии нашей страны по делам ЮНЕСКО с участием руководителей профильных российских ведомств, глав субъектов Федераций, представителей средств массовой информации, деловых и научных кругов, а также видных деятелей культуры, образования и спорта", - сказала дипломат.

По ее словам, глава дипведомства даст оценку текущему состоянию сотрудничества России и ЮНЕСКО, "участники обсудят планы по развитию взаимодействия с всемирной гуманитарной организацией на перспективу, и будут приняты соответствующие решения, которые также будут доведены до средств массовой информации".