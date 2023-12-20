Захарова назвала "постыдным фактом цензуры" запрет Софии на трансляцию интервью посла РФ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "это высочайшее лицемерие нынешней болгарской политической верхушки и стоящих за ней сил"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Решение о запрете на выход в эфир интервью с послом России в Софии Элеонорой Митрофановой было принято под открытым давлением болгарских властей и является "постыдным актом цензуры", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение о запрете, принятое под открытым политическим давлением, было реализовано, интервью не вышло. Это постыдный акт цензуры", - указала дипломат.

Она напомнила, что 16 декабря программный совет Болгарского национального радио запретил трансляцию уже записанного интервью посла РФ в Болгарии, назвав этот шаг "чудовищным преступлением против свободы слова".

"Это высочайшее лицемерие нынешней болгарской политической верхушки и стоящих за ней сил, которые повсеместно рассказывают о своей мнимой приверженности свободе слова, поучают весь мир, все регионы, все континенты, как им выстраивать и демократию, и работу с журналистам, и давать интервью. А на самом деле - активно защищают собственное информационное пространство от любых оценок, которые не вписываются в шаблон евро-атлантической пропаганды", - констатировала Захарова.