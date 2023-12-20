Лавров призвал как можно скорее решить проблему создания палестинского государства

Глава МИД РФ отметил, что "в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства, поэтому ее нужно решить незамедлительно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

"Он (кризис на Ближнем Востоке - прим. ТАСС) обострил до предела проблему создания палестинского государства. Мы сегодня были едины в том, что эту задачу необходимо выполнить как можно скорее, потому что в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться", - сказал министр.

"Решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства необходимо начать выполнять незамедлительно, но, конечно, как только общими силами нам удастся прекратить нынешние боевые действия и решить гуманитарные проблемы", - подчеркнул Лавров.