Лавров: США могут воспрепятствовать резолюции СБ ООН по Газе в пользу другой инициативы

Глава МИД РФ отметил, что прозвучало предложение о новой гуманитарной паузе на неделю, чтобы обменяться еще каким-то количеством заложников и лиц, находящихся в заключении

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. РФ не исключает, что США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совбеза ООН по Газе в пользу другой инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

"Я так понимаю, в Катаре были представители администрации [президента США Джо] Байдена и представители израильского правительства. Прозвучало предложение о новой гуманитарной паузе <...> на неделю, чтобы обменяться еще каким-то количеством заложников и лиц, находящихся в заключении. Но так совпало, что Совбез рассматривает соответствующий вопрос уже несколько дней. Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: "Вы знаете, есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте резолюцию не будем принимать", - сказал он.

Министр выразил надежду, что США не пойдут на такой шаг, но не исключил другого варианта. "Я надеюсь, что Совет Безопасности сможет такое решение принять, потому что пару раз США либо применяя вето, либо другими методами, не пропускали резолюции, нацеленные на прекращение огня, хотя бы на гуманитарное прекращение огня", - добавил Лавров.