Захарова заявила, что Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии

Официальный представитель МИД отметила, что "любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запад пытается применить "майданные" сценарии в Сербии, Белград должен защитить свой суверенитет. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, как на протяжении многих лет в Сербии, но в том числе в широком контексте, на Балканах, применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли", - отметила Захарова, комментируя митинги в Сербии после выборов. По ее словам, у Запада имеется огромное желание "помайданить" на Балканах. "Мне кажется, что любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях", - указала дипломат.

"Вот эти все как бы митинги, а на самом деле не митинги, а просто вывод людей на улицу, который осуществляется с целями, которые не идут ни в какое соответствие с демократическими процессами", - добавила она.

18 декабря сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с результатами выборов в городское собрание Белграда (скупщину), провели многочисленный митинг у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда.

Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией. Согласно предварительным данным городской избирательной комиссии, после обработки 92,46% бюллетеней блок "Александар Вучич - Белград не должен останавливаться" набирает 341 992 голоса или 39,35% (49 из 110 мандатов), в то время как оппозиционный блок "Сербия против насилия" получает 297 751 голос или 34,26% (42 мандата).

Ранее в Сербии прошли выборы, в ходе голосования граждане выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина.