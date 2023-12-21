Лавров заявил, что отношения РФ и Туниса не направлены против других стран

По словам главы МИД, такой принцип отвечает российским традициям: "Россия никогда не дружит с кем бы то ни было против кого-то"

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром заявил, что российско-тунисские отношения не направлены против какой-либо другой страны, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не хотим развивать отношения с одними партнерами за счет других, мы хотим развивать отношения со всеми, и Россия - очень важный партнер для нашей страны", - добавил Аммар.

Российский министр отметил, что такой принцип отвечает и российским традициям: "Россия никогда не дружит с кем бы то ни было против кого-то".

"К сожалению, манера дружить с кем-то против кого-то характерна для наших западных коллег, но я думаю, что жизнь все расставит на свои места, они неизбежно придут к пониманию мирного сосуществования в многополярном мире, который объективно формируется, а одним из полюсов которого - уже сейчас можно с уверенностью сказать - является Лига арабских государств", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что его визит в Тунис - возможность обсудить перспективные направления сотрудничества двух стран, в том числе с экономической и гуманитарной точки зрения, а также с точки зрения развития взаимодействия в сфере высоких технологий.

В свою очередь глава МИД Туниса подчеркнул, что визит Лаврова - важный момент для "уже отличных отношений" двух стран.

Перед началом переговоров Лавров и Аммар провели встречу в формате тет-а-тет.

Лавров прибыл в Тунис накануне, вечером в среду министры иностранных дел провели краткую встречу в аэропорту.