Матвиенко заявила, что Россия никому не позволит вмешиваться в выборы 2024 года

По словам председателя Совфеда, у тех, кто заинтересован в приезде в страну для расшатывания ситуации в ходе избирательной кампании, ничего не получится

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия не позволит никому вмешиваться в предстоящие выборы президента РФ, у тех, кто заинтересован в приезде в страну для расшатывания ситуации в ходе избирательной кампании, ничего не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

"Те, кто хотел бы приехать в Россию, используя мандат наблюдателя, и заниматься другими делами - расшатыванием нашей внутренней ситуации, либо какими-то противоправными действиями, - у них ничего не получится ", - сказала Матвиенко.

"Мы не допустим [этого] и не позволим никому вмешиваться [в выборы]", - подчеркнула она.