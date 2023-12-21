Посольство РФ прокомментировало приостановку вещания радио "Sputnik Армения"

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Приостановка вещания радио "Sputnik Армения" выглядит уступкой тем, кто выступает за разрыв союзнических отношений России и Армении. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Армении.

"Обратили внимание, что решение о приостановке вещания филиала российского СМИ в дружественной нам Армении принято всего через неделю после прошедших 14 декабря с. г. в конструктивном ключе консультаций по линии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения, в ходе которых стороны договорились о тесном взаимодействии в разрешении всех возникающих спорных моментов. Этот шаг не может не выглядеть уступкой тем, кто все громче выступает за разрыв традиционных, взаимовыгодных и взаимоуважительных союзнических отношений России и Армении", - отмечается в заявлении российской дипмиссии.