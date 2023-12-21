Лавров: любая поездка делегации РФ в страны арабского мира предваряется демаршами Запада

По словам главы МИД РФ, западные дипломаты "предостерегают, предупреждают, может быть, даже намекают на последствия"

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. РФ известно, что любая поездка российской делегации в страны арабского мира, Ближнего Востока всегда предваряется демаршами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

"Нынешняя поездка не только в Тунис, она началась еще вчера. <…> Я не задавал вопросов насчет того, как западные страны сопровождали эти планы и сами визиты. Не хочу сейчас вдаваться в детали, - сказал Лавров. - Но нам доподлинно известно, что любая поездка российской делегации, в том числе Министерства иностранных дел, в страны арабского мира, Ближнего Востока и Северной Африки всегда предваряются демаршами западных дипломатов, которые предостерегают, предупреждают, может быть, даже намекают на последствия".

"Мы объявили, что не является секретом, это прошлогодний визит в Каир, в штаб-квартиру Лиги арабских государств, которому предшествовали публичные демарши американского, британского, европейских послов с прямым призывом отменить выступление Лаврова в штаб-квартире Лиги арабских государств, - отметил глава МИД РФ. - Когда им объяснили, что у России с Лигой арабских государств есть свои отношения и они выстраивают эти отношения на основе имеющихся договоренностей, тогда западные дипломаты стали просить представителей Лиги, чтобы после моего выступления арабские страны выступили с осуждением российских действий на Украине. На этом им тоже объяснили, что у Лиги есть собственная позиция в отношении того, как и где складывались и развиваются те или иные кризисные ситуации".

По его словам, была и третья просьба от западных послов - "хотя бы с ним [Лавровым] не фотографируйтесь". "Я не шучу и говорю об этом только потому, что все это предано гласности самим секретариатом Лиги. Они даже издали специальный документ по итогам этого неприличного демарша западных дипломатов. Я не разговаривал о подобных явлениях в ходе визита вчера в Марокко и сегодня в Тунис, но эта тенденция сохраняется, нет никаких сомнений, - заявил министр. - У нас есть доподлинные сведения о том, что Запад рассылает всем своим послам инструкции вести себя примерно так, как они вели себя накануне нашего прошлогоднего визита в штаб-квартиру Лиги арабских государств".