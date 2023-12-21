Постпредство РФ призвало не допустить втягивания Сирии в палестино-израильский конфликт

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, беспрецедентная по масштабам жертв эскалация в зоне палестино-израильского конфликта провоцирует дополнительную напряженность в этой стране

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нельзя допустить, чтобы Сирия была втянута в палестино-израильский конфликт.

"Беспрецедентная по масштабам жертв эскалация в зоне палестино-израильского конфликта провоцирует дополнительную напряженность в дружественной нам Сирии. На фоне кровопролитной операции Израиля в секторе Газа и непрекращающихся рейдов на Западном берегу реки Иордан произошла заметная активизация различных сил и формирований в регионе", - отметил дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Участившиеся налеты израильских ВВС на сирийские объекты <...>, а также нарастающие обмены ударами на "голубой линии" между Ливаном и Израилем рискуют втянуть Сирию в полномасштабную региональную конфронтацию. Этого никак нельзя допустить", - сказал Полянский.