В Кремле указали, что важно продолжать консолидацию российского общества

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов обратил внимание на то, что важно продолжать меры по повышению ответственности и внимания всех ветвей и уровней власти, общественных институтов к обеспечению межнационального мира и согласия

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов провел заседание президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, на котором обсудили повышение внимания власти к обеспечению межнационального мира и согласия в стране.

"В своем выступлении Магомедсалам Магомедов обратил особое внимание на то, что важно продолжать меры по усилению гражданской консолидации и обеспечению единства многонационального народа России, повышению ответственности и внимания всех ветвей и уровней власти, общественных институтов к обеспечению межнационального мира и согласия, недопущению проявлений дискриминации и экстремизма на национальной и религиозной почве", - сообщается на сайте Кремля.

Участники совета также заслушали доклад Федерального агентства по делам национальностей об исполнении поручений президента РФ Владимира Путина, а также обсудили актуальную проблематику в сфере госнацполитики. В свою очередь лидер фракции "Единая Россия", председатель "Ассамблеи народов России" Владимир Васильев доложил о работе организации в 2023 году и о планах на следующий год.