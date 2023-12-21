Путин и Мадуро обсудили ситуацию вокруг территории Эссекибо

Президенты России и Венесуэлы подчеркнули общность подходов к формированию справедливого миропорядка

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре сообщил президенту РФ Владимиру Путину о переговорах с Гайаной насчет ситуации со спорной территорией Эссекибо. Глава российского государства выступил за дипломатическое решение проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Николас Мадуро проинформировал о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

Президенты РФ и Венесуэлы подчеркнули общность подходов к формированию справедливого миропорядка. "При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", - говорится в сообщении.

Путин также отметил, что Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета страны.

Лидеры обсудили и актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Путин пригласил Мадуро приехать в Россию с визитом в следующем году. "Подтверждено приглашение президенту Венесуэлы посетить Россию с визитом в следующем году", - говорится в сообщении.

Ожидалось, что визит Мадуро в Россию состоится в декабре. Об этом ранее сообщали помощник президента РФ Юрий Ушаков и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита согласовываются, однако "можно сказать, что до конца года он уже не состоится". Представитель Кремля подчеркивал, что "этот визит на повестке дня". По словам посла Венесуэлы в РФ, Мадуро планировал обсудить с Путиным российско-венесуэльское сотрудничество.